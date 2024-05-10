Найкращий день у 2024 році: чому 10 травня таке особливе

Акшайя Тритія (Akshaya Tritiya - англ.) - це свято, яке святкують в індійському культурному просторі.

Воно відзначається в третій день за східним місячним календарем у місяці Ваїшакх (квітень-травень - ред.), що зазвичай припадає на кінець квітня або початок травня за григоріанським календарем. Тому 10 травня 2024 року є найкращим днем у році.

Це свято має давню історію й зв'язане з різними культурними й релігійними переконаннями в Індії. Одним з основних аспектів цього свята є його позитивне значення - "Акшайя" означає "невичерпний" або "безмежний", а "Тритія" означає "третій", тому це день, коли вважається щасливим почати нові починання, інвестувати в майбутнє та віддавати благодійність.

На Акшайю Трітію також роблять пожертви, влаштовують весілля, купують золото й інші дорогоцінні метали, оскільки вірять, що будь-які дії, здійснені в цей день, мають надзвичайну силу й принесуть щасливе майбутнє. Вважається, що золото, куплене в цей день, ніколи не буде зменшуватися і продовжуватиме рости і дорожчати.

Вважається, що це — день Вічності, безсмертя, здійснення і тривалих досягнень. Це один з найсприятливіших днів ведичного календаря.

Також - це сприятливий час для важливих справ, виконання церемоній, нових починань, великих покупок і тому подібного — починання і справи, вчинені в цей день, цінності, куплені в цей день, безсумнівно принесуть удачу й успіх. У цей день люди святкують весілля, планують нові підприємства і справи, довгі подорожі та інші важливі події.

Астрологія, тарологія, нумерологія, ворожіння, віщування, мольфарство, екстрасенсорика – не є науками і передбачення не завжди справджуються на 100%. Інформація досить часто має розважальний характер, тому сприймати її потрібно не серйозно, а лише як імовірність подій, творцем яких може стати кожна людина, якщо матиме сили духу та натхнення змінити своє життя на краще.

Нагадаємо, переможниця "Битви екстрасенсів", тарологиня Яна Пасинкова передбачила "страшні події" у Росії. Вона зазначила, що Кремль влаштує всередині РФ геноцид.

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