Астрологи увидели, когда закончится война: чего ждать украинцам

На этот раз астрологи назвали конкретные месяцы и что и когда будет происходить.

Самый актуальный вопрос в Украине — когда победа и когда Россия уйдет. На этот вопрос редко берутся отвечать чиновники и военные по понятным причинам, но люди все равно хотят слышать ответ, поэтому нередко обращаются за ответами к астрологам, тарологам и мольфарам. На этот раз астрологи назвали конкретные месяцы и что и когда будет происходить.

Подробности рассказала в эксклюзивном сюжете для TSN.ua журналистка Виктория Гнатюк.

О ядерном ударе и активной фазе войны

Уже в этом году может завершиться активная фаза войны, будет ли этому предшествовать большое наступление россиян и решится ли Путин на ядерный удар по Украине — об этом в комментарии ТСН.ua рассказал астролог Алексей Кириченко.

“Это очень простой вопрос. Я на него уверенно отвечаю, что нет. Время от времени усиливалось устрашение ядерным ударом. Почти всегда, когда это было устрашение, была подчеркнута позиция планеты Плутон. Конкретно она связана с темой атома и ядерных ударов. Сейчас, начиная с весны, он не выражен. Я думаю, что даже запугивать этим не очень будут”, — отметил он.

А вот на вопрос, который волнует всех украинцев, когда война закончится, Алексей Кириченко отвечает, называя даже конкретные месяцы.

“По моим прогнозам, интенсивность сворачивания войны велика и она вступает в силу с этой весной. Не планируется развертывание войны. К лету 2025 года, пока планеты в знаки Рыб, очень много процессов будет происходить плавно. В мае этого года будет один из этапов плавного окончания войны. Скорее всего, уменьшится военная эскалация, скорее всего, договорятся не бомбить города, не делать наступления. В своих прогнозах я назвал это окончанием горячей фазы войны и началом статической. Не договорятся о деоккупации, но будут какие-то договоренности, которые будут означать определенную деэскалацию в мае. А осенью это будет подкреплено переговорами. Это совпадает с тем тезисом, что я не прогнозирую летом наступлений», — сказал астролог.

Прогноз на май

Кроме этого, свои прогнозы сделали и астрологи Анна и Алексей Сухановы, в которых говорится, что будет происходить в мае 2024 года. Об этом пишет УНИАН. Прогноз на май от астрологов достаточно оптимистичен. Они начинают его словами с гимна Украины.

""Погибнут наши враждебки, как роса на солнце,Воцарим и мы, братия, в своей сторонке...". Эти строки из гимна прямо и косвенно говорят нам о том, что в ближайшее время будет происходить в Украине. 17 мая в Украине начинается благоприятный подпериод Солнца, который, по нашему мнению, закончит эту войну победой Украины. Он продлится с 17 мая 2024 года по 5 марта 2025 года. 17 мая 2024 г. в Украине заканчивается сложный подпериод, который астрологически длился с 16 сентября 2021 года. Новый подпериод Солнца в гороскопе украинского государства на энергетическом плане убирает сферу врагов и проблем в натальной карте Украины, можно даже сказать, что он ее выжигает. Параллельно с этим астрологическим подпериодом по основной карте Украины будут идти благоприятные астрологические периоды по годовой карте Украины, которые будут сменять друг друга практически до конца 2024 года», — считают астрологи.

Прогноз от математиков

И действительно прогнозов в Сети множество. За последние месяцы многие брались прогнозировать будущее. Даже эксперты-математики попытались вычислить дату окончания войны в Украине. Для этого собрали данные из СМИ, подняли историю, привлекли коллег-политиков, математиков и все данные, которые смогли охватить, подвергли математическому анализу.

Первое, за что взялись – вычислять среднюю продолжительность войн в 21 веке. Затем фокусировались только на период после Второй мировой. Войн много, но особое внимание обратили на продолжительность вооруженной агрессии именно при участии России. Цикличность исторических событий никуда не девается. Еще в начале 24 года российский математик-“пророк” заявил, когда закончится война в Украине, и даже назвал победным год — 2025-й. Такое предсказание сделал математик-историк Григорий Кваша путем вычисления окончательной даты по цифрам, годам и разным событиям. Кстати, сам он был удивлен, почему еще никто другой не пришел к этому раньше его.

Как вычислили?

Далее Кваша отметил, что к этому нужно добавить 24 года, вместе 17+24 выходит 41. 1941 — Великая отечественная война. Затем началась война, продолжавшаяся до 1949 года. Затем началась война в Корее, продолжавшаяся до 1953 года.

Аналитический прогноз

Другие аналитики в программе "Наратив" 5-го канала принялись обсчитывать войны с участием России с 1991 года, а также проанализировали потери окупантов, заявления лидеров разных стран мира и еще ряд всплывающих факторов. И сделали прогноз, будет ли ядерный удар.

Сколько выдержит российская экономика?

А экономическая журналистка Лилия Вашатко допустила, сколько еще Россия сможет финансировать войну. Сейчас расходы на содержание армии, атак и ведение боев в настоящее время выросли до ста миллиардов долларов.

Как делали анализ?

Чтобы докопаться до даты окончания войны, аналитики разобрали все официальные и неофициальные заявления в СМИ, спецслужб, чиновников, международных организаций, лидеров мнений. Всех, кто давал прогнозы по продолжительности войны, еще и вот, к какому выводу пришли.

Главное – вера

И все же напомним: астрология, тарология, нумерология, гадание, предсказание, мольфарство, экстрасенсорика — не науки и предсказания не всегда сбываются на 100%. Информация довольно часто носит развлекательный характер, поэтому воспринимать ее нужно не серьезно, а лишь как вероятность событий, творцом которых может стать каждый человек, если будет иметь силы духа и вдохновение изменить свою жизнь к лучшему.

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