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Си Цзиньпин поддержал идею Макрона об Олимпийском перемирие

Си Цзиньпин поддержал идею Макрона об Олимпийском перемирие

Президент Китая Си Цзиньпин / Фото: Associated Press

Китай также обязался не продавать России какое-либо оружие.

Президент Китая Си Цзиньпин во время официального визита в Париж поддержал идею президента Эммануэля Макрона о перемирии в Украине, Секторе Газа и Судане во время Олимпийских игр в столице Франции.

Как пишет издание Le Monde, Макрон сообщил об этом во время разговора с журналистами после встречи с Си 7 мая.

Эммануэль Макрон поприветствовал готовность Си Цзиньпина "попросить всех заинтересованных сторон об олимпийском перемирии во время предстоящих игр".

"Мы вместе верим, что эта инициатива может стать возможностью работать над долгосрочным урегулированием в полном уважении международного права", - прокомментировал Макрон.

Кроме этого, Китай пообещал не поставлять России какое-либо вооружение.

Си Цзиньпин также призвал не "очернять" Китай в контексте войны в Украине. Он подчеркнул, что Пекин играет "положительную роль" в поиске мирного разрешения войны.

"Мы выступаем против использования украинского кризиса для переложения вины на других, дискредитации третьих стран и разжигания новой холодной войны", - отметил Си Цзиньпин.

Напомним, Си Цзиньпин сообщил, при каком условии поддержит мирную конференцию по Украине.

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