Когда закончится война в Украине: Тарас Чмут ответил

По словам директора фонда, это может произойти до конца текущего года.

Пакет поддержки от Соединенных Штатов на 61 млрд долларов позволит Украине бороться в войне, которую развязала Россия, по меньшей мере, до конца 2024 года.

Об этом рассказал директор фонда "Повернись живим" Тарас Чмут в интервью корреспондентке ТСН Наталье Нагорной.

"Это позволит стране вести, бороться еще в этом году точно", — говорит Тарас Чмут.

По его словам, возможно, что к концу этого года война в Украине закончится.

"Все может быть. Мы живем в мире, где возможно что угодно. После 24 февраля 2022 года, я думаю, все должны воспринимать мир как такой, в котором возможно что угодно. Поэтому, а вдруг?" – рассказал волонтер.

61 миллиард долларов помощи, которую Украина получит от США, не означает, что волонтерская помощь больше не нужна, говорит Тарас Чмут.

“Мне очень хотелось, чтобы наша помощь перестала быть нужной, но, к сожалению, это не так работает. И даже если бы это был не 61, а 161 миллиард помощи, это не взаимозаменяемые процессы. Это процессы, которые дополняют друг друга”, – объяснил Тарас Чмут.

По его словам, волонтерам придется продолжать делать фактически все то же, что и сегодня.



“Природа волонтерского движения в том, что государства, институции — большие махины, а США очень большая, возможно, самая большая. Они медленные, они инертны, они бюрократичны и работают очень широкими мазками. И чем больше машина, тем более широкими мазками они работают. Волонтерское движение, оно локальное, оно точечное, оно гибкое, оно быстрое и оно довольно часто, когда нужно, где нужно”, — рассказал Тарас Чмут.

На YouTube-канале ТСН можно посмотреть по этой ссылке видео ТАРАС ЧМУТ: Когда победа и ожидания на 2024 год. Правда о потерях, мобилизации и ошибках в 2023 году

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