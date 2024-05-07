Сі Цзіньпін підтримав ідею Макрона щодо Олімпійського перемир’я

Президент Китаю Сі Цзіньпін під час офіційного візиту до Парижа підтримав ідею президента Еммануеля Макрона щодо перемир’я в Україні, Секторі Гази та Судані на час Олімпійських ігор у столиці Франції.

Як пише видання Le Monde, Макрон повідомив про це під час розмови з журналістами після зустрічі з Сі 7 травня.

Еммануель Макрон привітав готовність Сі Цзіньпіна "попросити всіх зацікавлених сторін про олімпійське перемир’я під час майбутніх ігор".

"Ми разом віримо, що ця ініціатива може стати можливістю працювати над довгостроковим врегулюванням у повній повазі до міжнародного права", – прокоментував Макрон.

Окрім цього Китай пообіцяв не постачати Росії будь-яке озброєння.

Сі Цзіньпін також закликав не "очорняти" Китай в контексті війни в Україні. Він наголосив, що Пекін відіграє "позитивну роль" у пошуку мирного вирішення війни.

"Ми виступаємо проти використання української кризи для перекладання провини на інших, дискредитації третіх країн і розпалювання нової холодної війни", - зазначив Сі Цзіньпін.

Нагадаємо, Сі Цзіньпін повідомив, за якої умови підтримає мирну конференцію щодо України.

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