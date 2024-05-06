Мовний скандал у Києві: компанія слухала російську музику і на зауваження відповіла агресією

В патрульній поліції кажуть, що не отримували виклик на таке повідомлення.

Вихідними в Києві стався скандал через російські пісні. На Троєщині компанія відпочивальників на березі водойми слухала російські пісні. З автомобіля лунали мелодії російської групи "Ленінград" у виконанні путінського співака Шнура.

Люди, які відпочивали поряд, зробили відпочивальникам зауваження. Спочатку вони погодилися вимкнути російські пісні, але одна з жінок з цієї компанії відпочивальників почала доводити, що автор відео не має права їх знімати на камеру. А після цього накинулася на жінку з погрозами та кулаками.

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Авторка відео каже, що викликала на місце поліцію.

У столичній поліції кажуть, що на подібні виклики виїздять патрульні поліцейські.

В патрульній поліції Києва ТСН.ua повідомили, що їм не надходили подібні виклики.

"Перевірили інформацію, про таку подію патрульні не отримували повідомлення. Можливо, на місце виїжджали інші підрозділи поліції", – повідомили в патрульній поліції Києва.

У Києві стався конфлікт через російську музику

Нагадаємо, в Києві в одній зі шкіл спалахнув конфлікт між вчителем фізкультури та учнем-переселенцем з Луганської області. Вчитель погрожував учневі та обзивав його "сєпарською гн*дою".

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