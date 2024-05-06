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У США відповіли, чи визнаватимуть Путіна президентом після "інавгурації"

У США відповіли, чи визнаватимуть Путіна президентом після "інавгурації"

Російський диктатор Володимир Путін / Фото: Associated Press

США не відправлятимуть свого представника на "інавгурацію" Путіна, але визнають його президентом РФ.

Сполучені Штати не будуть відправляти свого представника на так звану "інавгурацію" російського диктатора Володимира Путіна, яка відбудеться 7 травня.

Про це повідомив речник Держдепартаменту США Метью Міллер.

Але водночас, Штати продовжать визнавати Путіна президентом РФ.

"Ми точно не визнаємо ці вибори вільними та чесними, але він (Путін – Ред.) – президент Росії і продовжить працювати у цій ролі", – заявив він.

Раніше повідомлялося, що прем'єр Вірменії Нікол Пашинян не братиме участі в "інавгурації" Путіна.

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