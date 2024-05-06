В США ответили, будут ли Путина признавать президентом после "инаугурации"

США не будут отправлять своего представителя на "инаугурацию" Путина, но признают его президентом РФ.

Соединенные Штаты не будут отправлять своего представителя на так называемую "инаугурацию" российского диктатора Владимира Путина, которая состоится 7 мая.

Об этом сообщил спикер Госдепартамента США Мэтью Миллер.

Но в то же время Штаты продолжат признавать Путина президентом РФ.

"Мы точно не признаем эти выборы свободными и честными, но он (Путин – Ред.) – президент России и продолжит работать в этой роли", – заявил он.

Ранее сообщалось, что премьер Армении Никол Пашинян не будет участвовать в "инаугурации" Путина.

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