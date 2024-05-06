Категория
Мир
Live
Язык сайта
Українська версія
Язык сайта
In English

В США ответили, будут ли Путина признавать президентом после "инаугурации"

В США ответили, будут ли Путина признавать президентом после "инаугурации"

Российский диктатор Владимир Путин / Фото: Associated Press

США не будут отправлять своего представителя на "инаугурацию" Путина, но признают его президентом РФ.

Соединенные Штаты не будут отправлять своего представителя на так называемую "инаугурацию" российского диктатора Владимира Путина, которая состоится 7 мая.

Об этом сообщил спикер Госдепартамента США Мэтью Миллер.

Но в то же время Штаты продолжат признавать Путина президентом РФ.

"Мы точно не признаем эти выборы свободными и честными, но он (Путин – Ред.) – президент России и продолжит работать в этой роли", – заявил он.

Ранее сообщалось, что премьер Армении Никол Пашинян не будет участвовать в "инаугурации" Путина.

Читайте также:

Подписывайтесь на наши каналы в Telegram и Viber.

Похожие темы:

Следующая публикация