Путин приказал провести учения с ядерным оружием: в ГУР объяснили цель диктатора

Юсов напомнил, что ядерный шантаж – это стабильная практика Путина. Поэтому "эпохальной новости здесь нет".

ГУР собирает информацию о запланированных в России учениях с применением нестратегического ядерного оружия, однако "ничего нового" здесь нет.

Об этом заявил представитель Главного управления разведки Андрей Юсов в эфире телемарафона.

"Чего-то нового здесь, кроме информационного эффекта и заявлений, мы не наблюдаем. Понятно, что вся необходимая информация собирается. Над этим работают и украинские спецслужбы, и весь свободный мир", – сказал Юсов.

Он напомнил, что ядерный шантаж – это стабильная практика Путина. Поэтому "эпохальной новости здесь нет".

Напомним, 6 мая 2024 года министерство обороны страны-агрессорки объявило, что Генштаб РФ по поручению Путина в ближайшее время проведет учения "в целях повышения готовности нестратегических ядерных сил к выполнению боевых задач".

Спикер Путина Дмитрий Песков сказал, что российские учения с нестратегическим ядерным оружием "связаны с заявлениями Запада о готовности отправить войска в Украину".

Американский генерал Бен Ходжес оценил ядерные угрозы Кремля. В СНБО в свою очередь объяснили намерение Путина "провести учения по тактическому ядерному оружию".

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