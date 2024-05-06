Есть ли угроза из Приднестровья: в ГУР доложили о ситуации сейчас

Усиление украинских границ проводится по всем направлениям, в том числе и на южном.

По данным ГУР, на сегодняшний день угрозы для Украины с территории непризнанного Приднестровья нет.

Об этом представитель ГУР Министерства обороны Украины Андрей Юсов сообщил в эфире телемарафона 6 мая.

Юсов указал, что не приходится говорить о серьезных угрозах, если взглянуть объективно на силы и средства противника на территории непризнанной республики.

"Большинство из этих провокаций информационных, военных и политических, которые враг планировал в отношении "ПМР", не поддержаны даже внутри этого образования и соответственно не реализованы", — обратил внимание представитель украинской разведки.

Он также напомнил, как недавно "неслась информационная волна, что вот-вот "ПМР" должна проситься в состав России.

"Тогда ГУР и официальный Кишинев сообщили, что это не соответствует действительности, что это провокации. Так и произошло", – сказал Юсов.

В то же время он подчеркнул, что усиление украинских границ проводится по всем направлениям, в том числе и на южном.

Напомним, в конце февраля непризнанное Приднестровье обратилось к России за помощью в связи с якобы экономической блокадой со стороны Молдовы. В то же время в "ПМР" не попросили о присоединении к РФ.

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