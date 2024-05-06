Российский самолет снова сбросил на Белгород ФАБ — какие последствия

Российский самолет сбросил на Белгород ФАБ, в результате чего 4 мая 7 человек были ранены, 31 домовладение и 10 авто повреждены. Российские власти это скрыли.

Об этом идет речь в сообщении Телеграмм-канала ASTRA со ссылкой на местные СМИ и источники в экстренных службах Белгородской области.

В день взрыва губернатор не назвал его причину. В то же время, местные паблики предполагали, что на город упала российская авиабомба.

По сообщению источников ASTRA в экстренных службах Белгородской области, на город 4 мая упала российская ФАБ-500. После падения авиабомба взорвалась. Семь человек, в том числе и ребенок, получили ранения. 31 домовладение и 10 машин были повреждены.

Напомним, ранее российская армия уже атаковала Белгородскую область авиабомбами – еще две ФАБ сбросили с самолетов РФ.

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