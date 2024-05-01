Россияне строят новый аэродром поближе к границе с Украиной: эксперт сообщил причину

Эксперт пояснил, что для ударов по аэродрому украинских военных расстояние 75 км не мало, однако возможности ВСУ с каждым днем развиваются.

Россияне начали строительство нового аэродрома в Белгородской области в 75 км от границы с Украиной, чтобы не только атаковать Украину.

Об этом "24 Каналу" сказал военный обозреватель из Израиля Давид Шарп.

Он пояснил, что 75 км – очень близкое расстояние до границы. Однако, по словам специалиста, россияне понимают, что HIMARS, скорее всего, из-за запрета США, не смогут применяться ВСУ, а реактивным системам "Смерч" и "Ольха" они смогут противостоять.

"Россияне нуждаются в посадочной полосе для самолетов транспортной или штурмовой авиации, чтобы они были ближе к этому участку. Теоретически может и планироваться захват украинской территории в глубину и они исходят из того, что аэродром будет дальше от границы", – сказал Шарп.

Однако он добавил, что украинские возможности со временем возрастут, в том числе собственного производства, поэтому этот аэродром станет одной из приоритетных целей Украины.

Напомним, другой авиационный специалист отметил, что в Белгородской области россияне должны устроить логистический центр для обеспечения своей армии, оснащенный взлетной полосой. Таким образом Россия пытается защитить свою авиацию, разместив ее дальше от фронта, но место, выбранное для строительства нового аэродрома, все равно находится. в зоне досягаемости для украинских дальнобойных ракет.

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