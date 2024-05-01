Динамо – Верес: онлайн-видеотрансляция матча УПЛ

Смотрите в прямом эфире перенесенный поединок 5-го тура чемпионата Украины по футболу.

В среду, 1 мая, киевское "Динамо" сыграет с ровенским "Вересом" в перенесенном матче 5-го тура украинской Премьер-лиги (УПЛ) сезона-2023/24.

Поединок состоится на стадионе "Динамо" имени Валерия Лобановского в Киеве. Начало игры – в 15:30.

За четыре тура до завершения чемпионата "бело-синие" с 57 очками занимают второе место в УПЛ, на 4 балла отставая от лидера "Шахтера" (оба клуба имеют по одному матчу в запасе).

"Верес" (20 пунктов) находится на 14-й позиции, в зоне переходных матчей за сохранение прописки в элитном дивизионе.

Прямая трансляция матча "Динамо" – "Верес" доступна на Youtube-канале FootballHub.

Игру также можно посмотреть на телеканале 2+2, в том числе и на платформе онлайн-телевидения Киевстар ТВ. А по промокоду TSNUA получайте премиальный доступ к платформе кино и телевидения на 7 дней.

Подписывайтесь на каналы TSN.ua в Telegram и Viber, а также страницы TSN.ua и ТСН Проспорт в Facebook.

Читайте также:

УПЛ: результаты матчей 26-го тура чемпионата Украины по футболу, турнирная таблица

Боруссия Дортмунд – ПСЖ: где смотреть и ставки букмекеров на матч 1/2 финала Лиги чемпионов

"Реал" с Луниным сыграл вничью против "Баварии" в первом матче полуфинала Лиги чемпионов (видео)