Динамо – Верес: онлайн-відеотрансляція матчу УПЛ

Дивіться у прямому ефірі перенесений поєдинок 5-го туру чемпіонату України з футболу.

У середу, 1 травня, київське "Динамо" зіграє з рівненським "Вересом" у перенесеному матчі 5-го туру української Прем'єр-ліги (УПЛ) сезону-2023/24.

Поєдинок відбудеться на стадіоні "Динамо" імені Валерія Лобановського у Києві. Початок гри – о 15:30.

За чотири тури до завершення чемпіонату "біло-сині" з 57 очками посідають друге місце в УПЛ, на 4 бали відстаючи від лідера "Шахтаря" (обидва клуби мають по одному матчу в запасі).

"Верес" (20 пунктів) перебуває на 14-й позиції, в зоні перехідних матчів за збереження прописки в елітному дивізіоні.

Пряма трансляція матчу "Динамо" – "Верес" доступна на Youtube-каналі FootballHub.

Гру також можна переглянути на телеканалі 2+2, зокрема й на платформі онлайн-телебачення Київстар ТБ. А за промокодом TSNUA отримуйте преміальний доступ до платформи кіно та телебачення на 7 днів.

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