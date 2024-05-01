Динамо – Верес: онлайн-відеотрансляція матчу УПЛ

Дивіться у прямому ефірі перенесений поєдинок 5-го туру чемпіонату України з футболу.
У середу, 1 травня, київське "Динамо" зіграє з рівненським "Вересом" у перенесеному матчі 5-го туру української Прем'єр-ліги (УПЛ) сезону-2023/24.
Поєдинок відбудеться на стадіоні "Динамо" імені Валерія Лобановського у Києві. Початок гри – о 15:30.
За чотири тури до завершення чемпіонату "біло-сині" з 57 очками посідають друге місце в УПЛ, на 4 бали відстаючи від лідера "Шахтаря" (обидва клуби мають по одному матчу в запасі).
"Верес" (20 пунктів) перебуває на 14-й позиції, в зоні перехідних матчів за збереження прописки в елітному дивізіоні.
Пряма трансляція матчу "Динамо" – "Верес" доступна на Youtube-каналі FootballHub.
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