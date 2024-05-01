Яскравий спалах над Україною: що насправді це було

Загадкові яскраві спалахи в небі над Україною, які зафіксували мешканці кількох областей у ніч проти 1 травня, найімовірніше, були викликані метеором або шматком космічного сміття.

Уночі 1 травня в небі над Україною бачили яскраві спалахи. Оскільки повітряна тривога оголошена не була, люди вирішили, що то метеорит.

Що насправді було видно у небі України у ніч проти 1 травня - повідомив завідувач лабораторії в Головній астрономічній обсерваторії НАН України Іван Крячко у коментарі ВВС.

Так, яскраві спалахи зафіксували мешканці зокрема Київщини, Харківщини, Сумщини, Полтавщини, Запоріжжя та Дніпра.

"Безумовно, це - об'єкт, який прилетів з космосу", - пояснив Крячко.

Він може бути або природного походження, і тоді це - яскравий болід, тобто дуже яскравий метеорит. Або штучного походження, тобто шматок так званого космічного сміття.

"Під космічним сміттям ми розуміємо залишки різних космічних апаратів, ракетоносіїв і навіть інструментів, які час від часу астронавти і космонавти, що виходять за межі космічної станції, втрачають", - додав експерт.

Це сміття, за його словами, літає навколо Землі, потихеньку потрапляючи й згоряючи в атмосфері.

Однак це явище не є чимось особливим для науковців, підкреслив Крячко.

"Звісно, люди вражені, людей це схвилювало. Але наукову спільноту, зокрема астрономів, такі речі не особливо хвилюють, бо яскравих болідів ми спостерігали за нашу історію дуже і дуже багато", - зазначив він.

До Землі залишки цього тіла навряд чи долетіли — фактично вони згоріло в атмосфері нашої планети.

Те, що спалахи мають метеорну природу підтвердив також астроном Михайло Лашко. За його словами, це цілком природне і безпечне явище.

"Саме в кінці квітня — на початку травня Земля проходить через два метеорних потоки — Іриди і Ета-Аквариди. Імовірніше за все, цей метеор, або суперболід, як його ще називають, був з метеорного потоку Ета-Аквариди. Сам потік був породжений кометою Алея", — пояснив науковець Суспільному.

Він додав, що комета під час руху навколо Сонця втрачає свої частинки — камінці, пил — і очевидно в цьому разі в ніч на 1 травня така часточка залетіла в атмосферу над Україною і там згоріла.

Жодної шкоди для людей такі явища не становлять. За словами Лашка, на Землю щодоби падає тисячі тонн метеорної речовини. Найактивніші метеорні потоки відбуваються в липні-серпні та взимку. А всього активних потоків навколо Землі — біля 10 на рік.

Нагадаємо, у ніч проти 1 травня 2024 року в небі над багатьма областями України помітили дивний синій спалах. Кадри, як невідомий предмет падає, а потім раптово спалахує синім, активно поширюються у соціальних мережах. Зокрема, невідоме явище помітили жителі Полтавщини, Сумщини, Харківщини, Дніпропетровщини, Запорізької та Київської областей.

Яскраві спалахи в небі! Метеорит упав!

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