Яркая вспышка над Украиной: что на самом деле это было

Загадочные яркие вспышки в небе над Украиной, которые зафиксировали жители нескольких областей в ночь на 1 мая, вероятнее всего, были вызваны метеором или куском космического мусора.

Ночью 1 мая над Украиной в небе видели яркие вспышки. Поскольку воздушная тревога объявлена не была, люди решили, что это метеорит.

Что на самом деле было видно в небе Украины в ночь на 1 мая — сообщил заведующий лабораторией в Главной астрономической обсерватории НАН Украины Иван Крячко в комментарии ВВС.

Так, яркие вспышки зафиксировали жители, в частности, Киевщины, Харьковщины, Сумщины, Полтавщины, Запорожья и Днепра.

"Безусловно, это объект, прилетевший из космоса", — объяснил Крячко.

Он может быть либо природного происхождения, и тогда это – яркий болид, то есть очень яркий метеорит. Или искусственного происхождения, то есть кусок так называемого космического мусора.

"Под космическим мусором мы понимаем остатки разных космических аппаратов, ракетоносителей и даже инструментов, которые время от времени астронавты и космонавты, выходящие за пределы космической станции, теряют", – добавил эксперт.

Этот мусор, по его словам, летает вокруг Земли, потихоньку попадая и сгорая в атмосфере.

Однако это явление не является чем-то особенным для ученых, подчеркнул Крячко.

"Конечно, люди поражены, людей это взволновало. Но научное сообщество, в частности астрономов, такие вещи не особо волнуют, потому что ярких болидов мы наблюдали за нашу историю очень и очень много", — отметил он.

До Земли остатки этого тела вряд ли долетели – фактически они сгорели в атмосфере нашей планеты.

То, что вспышки имеют метеорную природу, подтвердил также астроном Михаил Лашко. По его словам, это вполне природное и безопасное явление.

"Именно в конце апреля — начале мая Земля проходит через два метеорных потока — Ириды и Эта-Аквариды. Вероятнее всего, этот метеор, или суперболид, как его еще называют, был из метеорного потока Эта-Аквариды. Сам поток был порожден кометой Аллея", — объяснил ученый Суспильному.

Он добавил, что комета во время движения вокруг Солнца теряет свои частицы — камни, пыль — и, очевидно, в ночь на 1 мая такая часть залетела в атмосферу над Украиной и там сгорела.

Никакого вреда для людей такие явления не представляют. По словам Лашко, на Землю ежесуточно падает тысячи тонн метеорного вещества. Самые активные метеорные потоки проходят в июле-августе и зимой. А всего активных потоков вокруг Земли – около 10 в год.

Напомним, в ночь на 1 мая 2024 года в небе над многими областями Украины заметили странную синую вспышку. Кадры, как неизвестный предмет падает, а затем внезапно загорается синим, активно распространяются в социальных сетях. В частности неизвестное явление заметили жители Полтавщины, Сумщины, Харьковщины, Днепропетровщины, Запорожской и Киевской областей.

Яркие вспышки в небе! Метеорит упал!

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