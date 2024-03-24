Аппарат NASA врезался в астероид и изменил его форму

Форма астероида Диморфа изменилась после того, как аппарат NASA специально врезался в камень в 2022 году с целью проверить новую технологию защиты Земли.

Об этом пишет Space.

В сентябре 2022 года аппарат NASA врезался в астероид Диморф шириной 170 метров, который вращается вокруг другого астроида — Дидима, шириной 760 метров. В результате орбита целевого камня изменилась, а это доказало, что технология отклонения астероидов с помощью кинетического удара работает.

Однако удар аппарата DART привел к тому, что форма астероида Диморф изменилась. По словам авторов исследования, если раньше астероид был относительно симметричным сплюснутым сфероедом, то теперь он выглядит как трехосный эллипсоид.

После удара примерно 1% массы целевого астероида полетела в космос, а примерно 8% отломков распределились на поверхности камня. Астрономы считают, что причиной того, что Диморф изменил свою форму, тот факт, что этот астероид — это не цельный камень.

Напомним, вблизи Земли пролетел астероид размером более 360 метров, однако его расстояние до нашей планеты было больше — 5,35 миллиона километров.

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