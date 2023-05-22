Когда астероиды уничтожат Землю: ответ ученых

Ученые выяснили, что как минимум 28 астероидов шириной в 1 км и более в ближайшие 1000 лет могут подлететь на очень близкое расстояние к Земле, то есть гораздо ближе Луны.

Об этом пишет ScienceAlert.

Астрономы предупреждают, что падение астероида даже шириной в 1 км или чуть более может уничтожить сотни миллионов людей, вызвать глобальные разрушения и изменения климата.

Авторы нового исследования решили выяснить, какая вероятность того, что астероиды шириной в 1 км и более врежутся в Землю в ближайшие 1000 лет. Для этого они создали моделирование траекторий полета очень опасных космических камней.

Из всех известных крупных опасных астероидов астрономы выделили 28 объектов, имеющих шанс врезаться в Землю в будущем. Эти камни, как показало моделирование, подлетят ближе всего к нашей планете и будут ближе Луны.

Исследователи говорят, что в ближайшие 1000 лет ни один крупный астероид не упадет на Землю. Хотя ученые полагают, что гравитационное влияние Солнца, других планет и непредсказуемые условия космоса могут внести коррективы в траекторию движения великого астероида. Однако из-за таких событий шанс столкновения с Землей огромного камня и существует, он очень маленький, говорят астрономы.

Ранее ученые впервые наблюдали за поглощением планеты умирающей звездой. Согласно гипотезе астрономов, такая же участь ожидает Землю примерно за 5 миллиардов лет, когда Солнце завершит свою звездную жизнь и перейдет в состояние красного гиганта.

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