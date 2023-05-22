Ночная атака по Днепру: раненому спасателю делают операцию, еще двое пострадавших – в больнице

Раненому в городе Днепр в результате российских обстрелов минувшей ночью спасателю делают операцию, еще двое пострадавших находятся в больнице, остальные лечатся амбулаторно.

Об этом сообщает агентство "Интерфакс-Украина" со ссылкой на комментарий главы Днепропетровского областного совета Николая Лукашука.

"Есть раненые. Один из раненых — работник ГСЧС, потому что разрушена и повреждена пожарная часть ГСЧС в Днепровском районе. Сейчас этому молодому человеку (ему 27 лет) делают операцию. Кроме того, есть падение остатков ракеты и сбитых дронов в Илларионовской общине Синельниковского района. Там повреждены и частные домовладения, и пятиэтажные дома, и там есть семь раненых, из них две женщины сейчас в больнице, пятеро лечатся дома амбулаторно", — сказал он.

Лукашук также подтвердил информацию о том, что обстрел Днепропетровской области минувшей ночью по силе нанесенных ударов "напомнил ночь в начале полномасштабного вторжения: тогда почти такое же или несколько большее количество взрывов было в Днепре, большое количество ракет, 20 "шахедов".

Напомним, российские захватчики в ночь на 22 мая обстреляли в Днепре аварийно-спасательную часть ГСЧС. Восемь человек получили ранения, повреждены грузовые и легковые авто, разрушена инфраструктура. Силы Воздушного командования "Восток" над Днепропетровской областью уничтожили 15 БПЛА и четыре крылатые ракеты.