Оля Фреймут впервые за длительное время показала своих младших детей

Ведущая показала, как проводит время с детьми.

Украинская телеведущая Ольга Фреймут держит личную жизнь в секрете и очень редко делится семейным контентом.

Если же старшая дочь знаменитости — 17-летняя Злата — самостоятельно ведет фотоблог и радует подписчиков снимками, то фото младших детей Оли почти не появляются в Сети.

Однако на этот раз ведущая сделала исключение. Фреймут в Instagram-stories опубликовала видео, где показала, как проводит время с детьми. В частности, они во дворе занимались рисованием. На картоне дети изображали флаги Украины. 7-летний сын ведущей Валерий рисовал вместе со своим другом.

Сын Оли Фреймут в красной кофте со своим другом / Фото: instagram.com/freimutolia

Тем временем 5-летняя дочь Оли Фреймут, Евдокия, в уголке рисовала без помощи.

Младшая дочь Оли Фреймут / Фото: instagram.com/freimutolia

Отметим, Оля Фреймут находится в Великобритании. Там знаменитость поселилась в начале полномасштабной войны. Ведущая устроилась на работу. Фреймут ведет еженедельную колонку в местной газете Sunday Expres, где рассказывает новости о российском вторжении в Украину.

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