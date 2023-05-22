Оля Полякова откровенно рассказала о проблемах в браке с 60-летним мужем

Украинская певица Оля Полякова откровенно призналась, что в ее браке с бизнесменом Вадимом Буряковским не все хорошо.

Как рассказала артистка в "Сніданку з 1+1", из-за полномасштабной войны они очень сильно изменились. В частности, жили в разлуке и, возможно, немного отвыкли друг от друга. Однако Оля с уверенностью говорит, что они с 60-летним мужем будут работать над своими отношениями.

Оля Полякова с мужем / Фото: instagram.com/polyakovamusic

"Будем чинить. Я же понимаю, что это не только я. Многие жили в разлуке и многие отвыкли друг от друга. Надо привыкать, никто не остался предыдущим, никто не остался таким, каким был до этого. Все изменились, у всех изменились смыслы, у всех изменилась жизнь", – поделилась Полякова.

Оля Полякова эксклюзивно о сложных отношениях с мужем, новом репертуаре и благотворительности

Отметим, Оля Полякова живет в браке с Вадимом Буряковский 18 лет. Правда, в конце прошлого года ходили слухи, что супруги якобы разводятся. Исполнительница эмоционально заявляла, что не собирается этого делать. Более того, во время войны их отношения с мужем стали куда более крепкими.

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