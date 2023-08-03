К Земле приближается гигантский астероид – NASA

Завтра, 4 августа, вблизи Земли пролетит астероид 620 082 (2014 QL433).

Об этом сообщает Лаборатория реактивного движения NASA.

Длина небесного объекта составляет около 366 м. Расстояние от него до Земли составит 5,35 миллиона километров. Скорость движения астероида - 74232 км/ч.

Если астероид приближается к Земле на расстояние ближе 7,4 млн км, а его размер превышает 150 м, в NASA считают его "потенциально опасным объектом".

По словам ученых, даже если случится так, что этот астероид упадет на Землю, то этот удар не повлечет за собой глобальной катастрофы. Но все равно это будет достаточно разрушительным событием.

В настоящее время примерно 2300 околоземных астероидов из 30 тысяч известных ученым считаются потенциально опасными для Земли. Но астрономы считают, что таких космических камней гораздо больше.

Напомним, ученые выяснили, что как минимум 28 астероидов шириной в 1 км и более в ближайшие 1000 лет могут подлететь на очень близкое расстояние к Земле, то есть гораздо ближе Луны.

Астрономы предупреждают, что падение астероида даже шириной в 1 км или чуть больше может уничтожить сотни миллионов людей, вызвать глобальные разрушения и изменения климата. Исследователи говорят, что в ближайшие 1000 лет ни один крупный астероид не упадет на Землю. Хотя ученые полагают, что гравитационное влияние Солнца, других планет и непредсказуемые условия космоса могут внести коррективы в траекторию движения великого астероида. Однако если в результате таких событий шанс столкновения с Землей огромного камня и существует, он очень мал, говорят астрономы.

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