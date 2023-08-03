До Землі наближається гігантський астероїд - NASA

Завтра, 4 серпня, поблизу Землі пролетить астероїд 620082 (2014 QL433).

Про це повідомляє Лабораторія реактивного руху NASA.

Довжина небесного об'єкта становить близько 366 м. Відстань від нього до Землі становитиме 5,35 мільйона кілометрів. Швидкість руху астероїда 74 232 км/год.

Якщо астероїд наближається до Землі на відстань ближче ніж 7,4 млн км, а його розмір перевищує 150 м, у NASA вважають його "потенційно небезпечним об'єктом".

За словами вчених, навіть якщо станеться так, що цей астероїд впаде на Землю, то цей удар не спричинить глобальної катастрофи. Але все одно це буде досить руйнівною подією

Наразі приблизно 2300 навколоземних астероїдів із 30 тисяч відомих ученим, вважаються потенційно небезпечними для Землі. Але астрономи вважають, що таких космічних каменів набагато більше.

Нагадаємо, вчені з'ясували, що як мінімум 28 астероїдів шириною в 1 км і більше в найближчі 1000 років можуть підлетіти на дуже близьку відстань до Землі, тобто набагато ближче, ніж Місяць.

Астрономи попереджають, що падіння астероїда навіть шириною в 1 км або трохи більше, може знищити сотні мільйонів людей, викликати глобальні руйнування і зміни клімату. Дослідники кажуть, що у найближчі 1000 років жоден великий астероїд не впаде на Землю. Хоча вчені вважають, що гравітаційний вплив Сонця, інших планет і непередбачувані умови космосу можуть внести корективи в траєкторію руху великого астероїда. Однак. якщо внаслідок таких подій шанс зіткнення із Землею величезного каменю і існує, він дуже маленький, кажуть астрономи.

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