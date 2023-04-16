Астрономы обнаружили древний квазиспутник Земли

Астрономы обнаружили астероид 2023 FW13, вращающийся вокруг Солнца синхронно с Землей. Как и Луна, он является еще одним древним спутником нашей планеты.

Об этом пишет Space.

Этот астероид находится вблизи Земли с 100 года до нашей эры и будет оставаться там, по крайней мере, до 3700 нашей эры.

Ученые впервые заметили 2023 FW13 28 марта с помощью обзорного телескопа Pan-STARRS, расположенного на вершине спящего вулкана Халеакала на Гавайях. Впоследствии его существование подтвердили еще из одного телескопа на Гавайях и Национальной обсерватории Китт-Пик и SkyCenter на горе Леммон в Аризоне.

Астероид 2023 FW13 имеет около 20 метров в диаметре. Каждый год он приближается к Земле на 15 миллионов километров. В то же время ближайшая точка лунной орбиты по отношению к Земле — 360 тысяч километров.

Напомним, ученые смогли обнаружить сразу три небольшие каменистые планеты на расстоянии 100 световых лет от нас. Две из них очень похожи на Землю и могут быть потенциально обитаемыми мирами. Третья планета также может иметь на поверхности жидкую воду.

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