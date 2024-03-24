Апарат NASA врізався у астероїд і змінив його форму

Форма астероїда Діморф змінилася після того, як апарат NASA спеціально врізався в камінь 2022 року з метою перевірити нову технологію захисту Землі.

Про це пише Space.

У вересні 2022 року апарат NASA врізався в астероїд Діморф завширшки 170 метрів, який обертається навколо іншого астроїда — Дідима, завширшки 760 метрів. У результаті орбіта цільового каменя змінилася, а це довело, що технологія відхилення астероїдів за допомогою кінетичного удару працює.

Однак удар апарата DART призвів ще й до того, що форма астероїда Діморф змінилася. За словами авторів дослідження, якщо раніше астероїд був відносно симетричним сплюснутим сфероїдом, то тепер він має вигляд тривісного еліпсоїда.

Після удару приблизно 1% маси цільового астероїда полетіла у космос, а приблизно 8% уламків розподілилися на поверхні каменя. Астрономи вважають, що причиною того, що Діморф змінив свою форму, є той факт, що цей астероїд — це не цілісний камінь.

Нагадаємо, поблизу Землі пролетів астероїд розміром понад 360 метрів, однак його відстань до нашої планети була більшою - 5,35 мільйона кілометрів.

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