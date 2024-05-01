Хаос и паника: более 100 гостей отравились на свадьбе – видео

Свадебный пир в Куэрнаваке, Мексика, превратился в хаос, когда 100 гостей отравились.

Об этом сообщает NTK.

Около половины из 200 присутствующих получили пищевое отравление, вероятно, из-за грибов. Это произошло в банкетном зале Jardín La Estancia в субботу, 27 апреля, в 21:00. Сообщается, что еда была поставлена посторонней кейтеринговой компанией.

Пострадавшие жаловались на спазмы в желудке, головокружение, рвоту и диарею.

На кадрах видно, как пострадавшие гости согнулись вдвое на стульях в саду заведения, ожидая прибытия медицинской помощи.

На других кадрах видно, как гостей загружают в машины скорой помощи.

Свидетели говорят, что подозревают, что причиной отравления стали подававшиеся в меню дикорастущие грибы.

Обеспокоенные гости позвонили в службу спасения и нескольких посетителей отвезли в больницу на скорой помощи и частных автомобилях. Их состояние стабилизировалось, и они были выписаны после пяти часов пребывания в больнице.

Представитель Службы здравоохранения Морелоса (SSM) Эктор Барон Оливарес сообщил, что пострадавшие были выписаны после получения необходимого лечения от последствий пищевого отравления. Он заявил: "Они были немедленно пролечены, находились под наблюдением, а затем были выписаны. Будут проанализированы разные вероятные причины, такие как бактерии в пище".

Расследование причин вспышки заболевания продолжается.

Напомним, ранее в Италии шеф-повар со звездами Мишлен отравил более 50 человек на свадьбе. Его осудили.

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