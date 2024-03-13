Шеф-повар со звездами Мишлен отравил более 50 человек на свадьбе

Итальянский шеф-повар, обладатель звезд Мишлен, был приговорен к условному тюремному заключению и оштрафован после того, как 53 человека отравились моллюсками, зараженными норовирусом.

Об этом пишет Sky News.

Обвинения касались свадебного банкета в ресторане Марко Сакко Piccolo Lago, где у него две звезды Мишлен.

Гостям ресторана с видом на озеро Мергоццо на севере Италии подали ризотто во время торжеств по случаю свадьбы в 2021 году. Однако позже оказалось, что пища была заражена норовирусом – высококонтагиозным вирусом, также известным как зимний рвотный вирус.

Сакко заявил, что он приготовил более 3 000 подобных блюд, и никаких проблем никогда не возникало, и настаивал на тщательном соблюдении процедур.

Суд приговорил его к двум месяцам и 20 дням заключения за причинение вреда здоровью по неосторожности и торговлю вредными пищевыми веществами. Приговор был условным.

Такой же приговор получила менеджер заведения Раффаэлла Маркетти, сообщает La Repubblica.

Кроме того, судья Беатриче Алесси из суда Вербании назначила предварительную выплату в размере 20 000 евро, в том числе 8 000 евро паре, организовавшей свадебный банкет, и по 250 евро каждому из 53 отравившихся человек.

Напомним, в мозгу мужчину обнаружили ленточного червя после употребления одного блюда. Известно, что он ел.

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