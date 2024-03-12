Планировал отравить своих командиров: СБУ разоблачила агента ФСБ в рядах ВСУ (видео)

Кто этот предатель, как именно планировал совершить покушение на собственное командование и почему предал Родину – в эксклюзиве TSN.UA.

В ВСУ обнаружили предателя, который планировал смертельно отравить все командование на одном из самых горячих направлений фронта! В шаге от осуществления своего плана злоумышленника, работавшего на российское ФСБ, удалось задержать ребятам из СБУ! Кто этот предатель, как именно планировал покушать на собственное командование и почему предал Родину – в эксклюзиве Артема Зябкина для TSN.UA.

СБУ разоблачили предателя в армии

12 марта Служба безопасности Украины задержала предателя в рядах ВСУ, который по указанию ФСБ РФ, готовил покушение на командиров одного из боевых подразделений в Запорожском направлении. По плану россиян, боец должен был добавить ядовитое вещество в банно-прачечный комплекс, которым пользовались, в частности, и командиры.

К счастью, специалистам контрразведки удалось заранее разоблачить злоумышленника.

"Военная контрразведка Службы безопасности предотвратила российскую диверсию против командования Сил обороны на южном фронте. В результате спецоперации задержан агент ФСБ, который пытался смертельно отравить командиров боевого подразделения ВСУ в Запорожской области. Злоумышленником оказался действующий военнослужащий вещества против армии. в воду банно-прачечного комплекса, которым пользовался командный состав ВСУ. Сотрудники СБУ заблаговременно разоблачили связь предателя с российской спецслужбой и пошагово задокументировали его подрывную деятельность против Украины", – сообщил пресс-центр СБУ.

Сливал врагу данные об ВСУ

Во время задержания у злоумышленника был изъят телефон, и всплыли еще и другие детали его взрывной деятельности. Оказалось, что тот уже некоторое время сливал координаты ВСУ, фотографировал технику, а также рассказывал врагу о побратимах и своих командирах.

Оккупанты заставили бойца предать Украину?!

Но как получилось, что украинский военный перешел на сторону оккупантов и был готов убить своих побратимов?

По информации СМИ, российского агента зовут Денис Гольштейн и действительно служил в ВСУ. Родом Денис с Луганщины, где у него до сих пор проживает родня – мать и отец. Узнав об этом, оккупанты разоблачили их и начали пытать, позже заставив Дениса работать на себя. Эти детали знают и в СБУ.



"По данным следствия, фигурант был завербован из-за его родителей, проживающих на временно оккупированной части территории Луганщины. Как установило расследование, захватчики похитили родственников мужа прямо из их дома, а затем заключили в тюрьму. Там пострадавших подвергали жестоким нападкам, требуя, чтобы они уговорили своего сына работать на пользу страны-агрессора", – рассказали в пресс-центре СБУ.

Впрочем, оправдать этим свои преступные намерения предаьелю не удастся. Как пишут в Службе безопасности, мужчину содержат под стражей. Его будут судить за государственную измену. Российскому агенту грозит пожизненное заключение.

Этот случай не единичный

Подобный случай произошел в ВСУ 6 марта 2024 года. Тогда контрразведке Службы безопасности удалось задержать российского агента в Донецкой области. Этот мужчина, родом с Днепропетровщины, пошел на службу в ВСУ в 2023 году. Когда бойца отправили под Бахмут, он начал сотрудничать с врагом. В СБУ подозревают, что оккупанты положили глаз на мужчину еще давно, когда тот учился в одном из московских вузов.

"После нескольких сеансов связи с российской спецслужбой ее агент, понимая неотвратимость наказания, скрылся из района базирования своего подразделения. Затем он на такси добрался до приграничной области, чтобы оттуда попасть в непризнанное Приднестровье и там скрываться от правосудия", — сообщил пресс-центр СБУ.

Предатель также находится под стражей и готовится к суду. Ему грозит пожизненное заключение.

▶ На YouTube-канале ТСН можно просмотреть по этой ссылке видео: ❗️ ПЛАНИРОВАЛ ОТРАВИТЬ СВОИХ КОМАНДИРОВ! СБУ разоблачила агента ФСБ в рядах ВСУ!

Напомним, СБУ обезвредила в Киеве масштабную агентурную сеть ФСБ, работавшую под прикрытием УПЦ.

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