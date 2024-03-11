Бронирование от мобилизации за деньги: кому хотят дать шанс откупиться

Что думают об этой инициативе в оборонном комитете ВРУ.

Тема бронирования работников от мобилизации за деньги активно обсуждается в Украине. В Кабмине говорят, что рассматривают концепцию бронирования по уплате налогов. О своеобразном откупе от мобилизации посредством увеличения налогов заявляют и некоторые депутаты в Верховной Раде.

Что предлагают?

Предлагается предоставить возможность бронировать работников всем предприятиям, а не только критически важным, которые определило правительство. Главное условие - компания должна работать в "белую" и платить налоги в госбюджет.

Некоторые эксперты даже подсчитывают, сколько денег может заработать государство, если позволять предприятиям бронировать своих работников ежемесячно за деньги.

Кстати, рассматривается вариант, чтобы к 1,5% военного сбора добавить фиксированную ставку в размере 20 тысяч гривен за каждого забронированного работника. А забронировать можно будет до 50% от военнообязанных работников.

Как отмечает нардеп Алексей Гончаренко, в планах Кабмина забронировать чиновников категории А; рабочих предприятий, учреждений и организаций оборонно-промышленного комплекса, поставщиков для ВСУ; работников полиции.

Из бизнеса забронируют полностью: работников топливно-энергетического комплекса и операторов связи.

Также по словам нардепа, в Кабмине планируют привязать бронирование от мобилизации к уровню заработной платы.

Это касается тех, кто:

получает зарплату от 35000 грн;

платит НДФЛ – 6,3 тыс. грн, и ЕСВ – 7,7 тыс. грн;

айтовцы, а именно резиденты "Действие сети", при уплате НДФЛ — 6,3 тыс. грн.

"По этой логике: чиновники и богачи не должны рисковать жизнью", – написал Алексей Гончаренко.

Почему это маловероятно

Сайт ТСН.ua поинтересовался у члена Комитета ВРУ по вопросам национальной безопасности, обороны и разведки Федора Вениславского, возможны ли такие нововведения и будут ли они добавлены в законопроект о мобилизации, который сейчас находится на рассмотрении в комитете.

Федор Вениславский / Фото: Верховная Рада Украины

"Мое отношение к бронированию за деньги - отрицательное. В новом законе о мобилизации - это точно не прописано. Но знаю, что эта тема была инициирована представителями Кабинета министров Украины. По моему мнению, очень мала вероятность, что эта инициатива будет реализована. Потому что это откровенное нарушение принципов равенства и напрямую зависит от материального положения людей, а соответственно будет негативно воспринято обществом. Как по мне, то у инициативы бронирования за деньги очень противоречивая суть, поэтому маловероятно, что такое нововведение может иметь место. В законопроекте о мобилизации - вопрос бронирования от мобилизации за средства или налоги вообще не рассматривается", - рассказал сайту ТСН.ua Федор Вениславский.

Он добавляет, что данный вопрос входит исключительно в сферу полномочий Кабмина, поэтому гипотетически может быть решен на подзаконном уровне.

"Но лично я, не вижу на данный момент механизма, который бы позволил это реализовать. Соответственно, мое отношение к этому - негативное", - добавляет Федор Вениславский.

Накануне стало известно, что в правительственном законопроекте об усилении мобилизации будет расширена категория забронированных работников.

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