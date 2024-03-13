Взрывалось и пылало: беспилотники атаковали НПЗ в Рязани (видео)

После взрывов и пожаров на НПЗ местные жители заметили новые беспилотники над Рязанью.
Беспилотники утром 13 марта атаковали нефтеперерабатывающий завод в российской Рязани. Там раздались взрывы и вспыхнул пожар.
Об этом сообщают российские телеграм-каналы и подтвердили местные власти.
По информации пабликов, завод "Рязаннефтепродукт" был атакован четырьмя беспилотниками. Их пытались сбить из стрелкового оружия, однако дроны попали по НПЗ, в результате чего возник пожар.
Площадь пожара на заводе составляет 150 кв. м. Сообщается, что горит установка блока теплообменника. На место выехали чрезвычайники.
После взрывов и пожаров на НПЗ местные жители заметили новые беспилотники над Рязанью.
Губернатор Рязанской области Павел Малков подтвердил атаку беспилотниками по заводу.
"Рязанский нефтезавод подвергся атаке БПЛА. В результате удара началось возгорание. По предварительной информации, есть пострадавшие. Нахожусь на месте происшествия, работают все оперативные службы", – сообщил Малков.
Российские телеграм-каналы пишут о двух пострадавших, которых госпитализировали.
Отметим, что расстояние от Украины до Рязани составляет 500 км.
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Напомним, что 12 марта БПЛА атаковали нефтебазы в городе Орел и Нижегородской области РФ. В частности, в городе Кстово дрон попал по заводу "Лукойл-Нижегороднефтеоргсинтез".
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