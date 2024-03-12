Пылало ярко: БПЛА атаковали сразу две нефтебазы в России (фото, видео)

В частности, дрон попал в установку перегонки нефти "Лукойл-Нижегороднефтеоргсинтез".

В ночь на 12 марта беспилотники атаковали две нефтебазы в России — в городе Орел и в Нижегородской области. Там загорелись пожары, в том числе горел НПЗ "Лукойла".

Об этом сообщают российские телеграм-каналы.

Ночью в Нижегородской области и Орле прогремели взрывы. Впоследствии стало известно, что в городе Кстово Нижегородской области беспилотник попал в установку перегонки нефти "Лукойл-Нижегороднефтеоргсинтез" – так называемую атмосферно-вакуумную трубчатку. Это ключевое оборудование для НПЗ.

На месте атаки вспыхнул пожар, к тушению которого пришлось привлечь даже пожарный поезд. "Лукойл" уже объявил об остановке предприятия.

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Пожар на НПЗ в городе Кстово Нижегородской области РФ после атаки беспилотниками/Фото: российские телеграм-каналы

В то же время в Орле дрон попал по нефтебазе и загорелся пожар. Ее ликвидируют 60 чрезвычайников и пожарный поезд.

Как сообщили во властях Орловской области, в результате попадания беспилотника по нефтехранилищу в областном центре вспыхнул один из резервуаров.

"В Орле произошло падение дрона. Атаку испытал объект топливно-энергетического комплекса. На месте работают специальные службы с целью локализации возгорания. Пострадавших нет", — сообщил губернатор Орловской области Андрей Кличков.

Атака беспилотников на две нефтебазы в России: видео пожаров

Пожар на НПЗ в России после атаки беспилотниками/Фото: российские телеграм-каналы

Пожар на НПЗ в России после атаки беспилотниками/Фото: российские телеграм-каналы

Напомним, ночью беспилотники атаковали ряд российских регионов, там раздавались взрывы – в Курске, Орле и Белгородской области.

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