Курс валют на 12 марта: сколько будут стоить доллар, евро и злотый

Валюта стремительно выросла в цене.
Национальный банк Украины установил официальный курс валют на вторник, 12 марта. Стоимость доллара – 38,38 грн – на 24 коп. больше курса накануне. Евро прибавил в цене еще 26 коп., а польский злотый – 12 коп.
Об этом сообщили в НБУ.
Курс доллара
- 1 доллар США – 38,38 грн (+26 коп.)
Курс евро
- 1 евро – 41,95 грн (+10 коп.)
Курс злотого
- 1 польский злотый – 9,80 грн (+12 коп.).
Курс доллара в банках
- "ПриватБанк" – 38,00 – 38,60 грн
- "Ощадбанк" – 38,10 – 38,65 грн
- "ПУМБ" – 38,00 – 38,50 грн
- "УкрСиббанк" — 38,10 — 38,65 грн
- "Укрэксимбанк" – 38,10 – 38,70 грн
Курс евро в банках
- "ПриватБанк" – 41,15 – 42,15 грн
- "Сбербанк" — 41,60 — 42,30 грн
- "ПУМБ" – 41,60 – 42,20 грн
- "УкрСиббанк" — 41,45 — 42,35 грн
- "Укрэксимбанк" – 41,55 – 42,35 грн
Курс злотого в банках
- "ПриватБанк" – 9,57 – 9,85 грн
- "Сбербанк" — 9,25 — 9,80 грн
- "ПУМБ" – 9,45 – 9,85 грн
- "Укрэксимбанк" – 9,55 – 9,90 грн
- "Райффайзен Банк" – 9,20 – 9,90 грн
Как сообщалось, рост инфляции происходит в Украине. Инфляция на потребительском рынке в феврале 2024 года по сравнению с январем составила 0,3%, а с начала года – 0,7%. Однако есть отдельные направления в ценовых коридорах продуктов и товаров, где рост стоимости товаров был значительно выше.
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