Курс валют на 12 марта: сколько будут стоить доллар, евро и злотый

Национальный банк Украины установил официальный курс валют на вторник, 12 марта. Стоимость доллара – 38,38 грн – на 24 коп. больше курса накануне. Евро прибавил в цене еще 26 коп., а польский злотый – 12 коп.

Об этом сообщили в НБУ.

Курс доллара

1 доллар США – 38,38 грн (+26 коп.)

Курс евро

1 евро – 41,95 грн (+10 коп.)

Курс злотого

1 польский злотый – 9,80 грн (+12 коп.).

Курс доллара в банках

"ПриватБанк" – 38,00 – 38,60 грн

"Ощадбанк" – 38,10 – 38,65 грн

"ПУМБ" – 38,00 – 38,50 грн

"УкрСиббанк" — 38,10 — 38,65 грн

"Укрэксимбанк" – 38,10 – 38,70 грн

Курс евро в банках

"ПриватБанк" – 41,15 – 42,15 грн

"Сбербанк" — 41,60 — 42,30 грн

"ПУМБ" – 41,60 – 42,20 грн

"УкрСиббанк" — 41,45 — 42,35 грн

"Укрэксимбанк" – 41,55 – 42,35 грн

Курс злотого в банках

"ПриватБанк" – 9,57 – 9,85 грн

"Сбербанк" — 9,25 — 9,80 грн

"ПУМБ" – 9,45 – 9,85 грн

"Укрэксимбанк" – 9,55 – 9,90 грн

"Райффайзен Банк" – 9,20 – 9,90 грн

Как сообщалось, рост инфляции происходит в Украине. Инфляция на потребительском рынке в феврале 2024 года по сравнению с январем составила 0,3%, а с начала года – 0,7%. Однако есть отдельные направления в ценовых коридорах продуктов и товаров, где рост стоимости товаров был значительно выше.

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