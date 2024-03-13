Утром 13 марта в Одессе раздались взрывы. В Одесской области была объявлена воздушная тревога в 07:47.

Об этом сообщают мониторинговые каналы и местные медиа.

"В Одессе раздался взрыв", — информировало местное издание "Думская". Telegram-канала "Новости Одесса | Одесса" сообщил о двух взрывах.

Заметим, что в Одесской области сирены раздались в 07:47. Местные власти просили жителей области находиться в укрытиях к отбою тревоги. Воздушные силы предупредили о ракете в направлении региона.

Как сообщалось, ночью в Сумах дрон попал в многоэтажку. Есть погибшие. Из-под завалов спасли десять жителей.

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