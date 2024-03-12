В Харькове раздались взрывы: есть "прилеты"

Было слышно несколько взрывов.

В Харькове 12 марта во время воздушной тревоги раздался взрыв. Сирены в Харьковской области прозвучали в 15:05. На территории города есть попадания.

Об этом сообщают мониторинговые каналы и местные медиа.

"В Харькове слышен взрыв", — сообщило "Суспільне".

Впоследствии издание сообщило о втором взрыве, а затем — о еще двух взрывах. Вероятно, они произошли за пределами города.

В Харьковской области сирены раздались в 15:05. Воздушные силы ВСУ предупреждали об угрозе применения баллистического вооружения с востока.

Бригадный генерал юстиции Сергей Мельник "Марсель" проинформировал о пусках ракет и призвал жителей области находиться в укрытиях.

Впоследствии глава Харьковской областной военной администрации Олег Синегубов сообщил, что во время воздушной тревоги оккупантам удалось нанести удары. В городе произошли "прилеты".

"15:18 в Харьковском районе зафиксировано три вражеских "прилета". Предварительно, без пострадавших. Устанавливается тип вооружения и другие детали", — говорится в сообщении руководителя ОВА.

Как сообщалось, с утра в Киеве и ряде областей дважды объявляли воздушную тревогу. Существовала угроза применения баллистического вооружения в областях.

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