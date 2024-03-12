У Харкові пролунали вибухи: сталися "прильоти"

Було чутно кілька вибухів.

У Харкові 12 березня під час повітряної тривоги пролунав вибух. Сирени в Харківській області залунали о 15:05. На території міста є влучання.

Про це повідомляють моніторингові канали та місцеві медіа.

"У Харкові чутно вибух", повідомило "Суспільне".

Згодом видання повідомило про другий вибух, а потім - про ще два вибухи. Ймовірно, вони сталися за межами міста.

На Харківщині сирени залунали о 15:05. Повітряні сили ЗСУ попереджали про загрозу застосування балістичного озброєння зі сходу.

Бригадний генерал юстиції Сергій Мельник "Марсель" поінформував про пуски ракет та закликав мешканців області перебувати в укриттях.

Згодом очільник Харківської обласної військової адміністрації Олег Синєгубов повідомив, що під час повітряної тривоги окупантам вдалося завдати ударів. У місті сталися "прильоти"

"15:18 у Харківському районі зафіксовано три ворожі "прильоти". Попередньо, без постраждалих. Встановлюється тип озброєння та інші деталі", - йдеться у повідомленні керівника ОВА.

Як повідомлялося, від ранку у Києві та низці областей двічі оголошували повітряну тривогу. Існувала загроза застосування балістичного озброєння в областях.

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