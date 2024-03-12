Вночі в Хмельницькій області сталися вибухи

Інформації про руйнування немає.

Вночі проти 12 березня в Хмельницькій області пролунали вибухи. Під час повітряної тривоги працювали сили ППО.

Про це повідомив керівник Хмельницької обласної військової адміністрації Сергій Тюрін.

"Сьогодні вночі, під час повітряної тривоги, наші сили ППО збили 4 БпЛА типу "Shahed", - йдеться у повідомленні.

За словами голови ОВА, інформації про постраждалих чи пошкодження майна не надходила. Наразі фахівці встановлюють місця падіння уламків збитих дронів.

До слова, тривога на Хмельниччині тривала понад дві години - від 23:09 11 березня до 01:30 12 березня. Повітряні сили попереджали про БпЛА в області. В області лунали вибухи.

Як повідомлялося, цієї ночі Росія масовано атакувала Україну 22 дронами-камікадзе типу "Shahed". Силами та засобами протиповітряної оборони України 17 ударних БпЛА було знищено.

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