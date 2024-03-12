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Росія вночі масовано атакувала Україну: скільки дронів збила ППО

Росія вночі масовано атакувала Україну: скільки дронів збила ППО

Дрони-камікадзе / Фото: ТСН.ua

Росія намагалася атакувати Україну 22 безпілотниками-камікадзе.

У ніч проти 12 березня країна-агресорка Росія завдала удару дронами "Shahed" по Україну.

Про це йдеться у ранковому звіті Генерального штабу Збройних сил України.

Силам ППО вдалося збити 17 із 22 дрони ворога. 

"Вночі, російські окупанти вчергове атакували Україну, застосувавши 22 БпЛА типу "Shahed". Силами та засобами протиповітряної оборони України 17 ударних БпЛА було знищено", - йдеться у повідомленні. 

Нагадаємо, близько 1 ночі у більшості областей, за даними Повітряних сил, оголошувалася повітряна тривога через атаку російських ударних дронів. Також була загроза застосування балістичного озброєння.

Як раніше повідомляли, у низці областей оголошували тривогу через загрозу балістики.

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