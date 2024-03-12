РФ атакували південь України дронами і ракетою: що відомо

Вночі проти вівторка, 12 березня, російські окупанти атакували південні регіони України дронами-камікадзе типу "Shahed-131/136" та ракетою Х-59.

Про це повідомили Сили оборони півдня України.

Зазначається, що протягом 2,5 год. підрозділи ППО відбивали атаку російських безпілотників. Було знищено вісім БпЛА: два - на Херсонщині, чотири - на Миколаївщині, а два - вийшли з нашої операційної зони у напрямку Дніпропетровщини, де теж були знищені.

Крім того, під час цієї атаки росіяни здійснили пуск ракети Х-59 з літака тактичної авіації - з акваторії Чорного моря в напрямку Одещини. Підрозділами ППО повітряну ціль було знищено над морем.

"Влучань не допущено", - наголосили військові.

Як повідомлялося, вночі 12 березня Росія масовано атакувала Україну дронами, застосувавши 22 БпЛА типу "Shahed". Силами та засобами протиповітряної оборони України 17 ударних БпЛА було знищено.

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