Ночью в Хмельницкой области произошли взрывы

Информации о разрушении нет.

Ночью против 12 марта в Хмельницкой области раздались взрывы. Во время воздушной тревоги работали силы ПВО.

Об этом сообщил руководитель Хмельницкой областной военной администрации Сергей Тюрин.

"Сегодня ночью, во время воздушной тревоги, наши силы ПВО сбили 4 БпЛА типа Shahed", — говорится в сообщении.

По словам главы ОВА, информации о пострадавших или повреждении имущества не поступало. Сейчас специалисты устанавливают места падения обломков сбитых дронов.

К слову, тревога в Хмельницкой области продолжалась более двух часов — с 23:09 11 марта до 01:30 12 марта. Воздушные силы предупреждали о БПЛА в области. В области раздавались взрывы.

Как сообщалось, этой ночью Россия массированно атаковала Украину 22 дронами-камикадзе типа "Shahed". Силами и средствами противовоздушной обороны Украины 17 ударных БПЛА были уничтожены.

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