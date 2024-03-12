У Києві та низці областей оголошено повітряну тривогу: мапа

У вівторок, 12 березня, у Києві та низці областей оголошено повітряну тривогу. Існує загроза російських ракетних ударів.

Про це повідомило Командування Повітряних сил ЗСУ.

"Загроза застосування балістичного озброєння в областях, де оголошена повітряна тривога", - йдеться у повідомленні.

Крім того, ПС інформували про активність ворожої тактичної авіації на південно-східному напрямку. У низці прифронтових областей - загроза застосування авіаційних засобів ураження.

Мапа тривог станом на 10:22 вівторка, 12 березня.

Пройдіть до укриттів і перебувайте там до оголошення про її закінчення. Також не забувайте про правило "двох стін". Не ігноруйте сигналів повітряної тривоги.

Як повідомлялося, вночі Росія масовано атакувала Україну дронами, застосувавши 22 БпЛА типу "Shahed". Силами та засобами протиповітряної оборони України 17 ударних БпЛА було знищено.

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