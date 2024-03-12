"Днепр-1" не осилил ЛНЗ, упустив возможность возглавить таблицу УПЛ (видео)

Подопечные Юрия Максимова не смогли выиграть три из четырех поединков в 2024 году.

"Днепр-1" и ЛНЗ разошлись ничьей в стартовом матче 21-го тура украинской Премьер-лиги (УПЛ). Поединок на стадионе "Колос" в Ковалевке завершился со счетом 1:1 .

Первый тайм встречи прошел без забитых голов. На старте второй половины игры днепряне вышли вперед – на 47-й минуте отличился Александр Филиппов.

Однако через десять минут черкасский клуб отыгрался усилиями Хайдина Салиху.

До финального свистка у обеих команд были моменты, чтобы вырвать победу, но они не реализовали их. В итоге — ничья.

Обзор матча ЛНЗ – "Днепр-1"

После этого матча "Днепр-1" (39 очков) остался на третьем месте в турнирной таблице УПЛ. Лидирует с 40 баллами "Шахтер", который провел на три игры меньше, чем днепряне.

Отметим, что команда Юрия Максимова выиграла всего один из четырех поединков в 2024 году.

В свою очередь, ЛНЗ (25 пунктов) находится на восьмой позиции чемпионата Украины.

В следующем туре отечественного первенства "Днепр-1" 31 марта встретится с "Колосом", а ЛНЗ 1 апреля сыграет с "Рухом".

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