Динамо – Заря: онлайн-видеотрансляция матча УПЛ

Смотрите в прямом эфире поединок 21-го тура чемпионата Украины по футболу.

Во вторник, 12 марта, киевское "Динамо" и луганская "Заря" сойдутся в матче 21-го тура украинской Премьер-лиги (УПЛ) сезона-2023/24.

Поединок состоится на стадионе имени Валерия Лобановского в Киеве. Начало игры – в 15:30.

Сейчас "Динамо" (35 очков) занимает четвертое место в УПЛ и на 5 баллов отстает от лидера "Шахтера". Однако команда Александра Шовковского сыграла на один матч меньше, чем "горняки".

"Заря" имеет в своем активе 19 очков после 17 поединков и располагается на 12-й позиции.

В прошлом туре киевляне впервые в 2024 году не сумели выиграть, на последних секундах упустив победу над "Вересом" (1:1). А луганская команда уверенно победила "Минай" (2:0).

Вашему вниманию прямая видеотрансляция матча "Динамо" – "Заря" из Youtube-канала FootballHub.

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