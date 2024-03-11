Динамо – Зоря: онлайн-відеотрансляція матчу УПЛ

Дивіться у прямому ефірі поєдинок 21-го туру чемпіонату України з футболу.

У вівторок, 12 березня, київське "Динамо" та луганська "Зоря" зійдуться в матчі 21-го туру української Прем'єр-ліги (УПЛ) сезону-2023/24.

Поєдинок відбудеться на стадіоні імені Валерія Лобановського у Києві. Початок гри – о 15:30.

Наразі "Динамо" (35 очок) посідає четверте місце в УПЛ і на 5 балів відстає від лідера "Шахтаря". Проте команда Олександра Шовковського зіграла на один матч менше, ніж "гірники".

"Зоря" має у своєму активі 19 очок після 17 поєдинків і розташовується на 12-й позиції.

Минулого туру кияни вперше 2024 року не зуміли виграти, на останніх секундах втративши перемогу над "Вересом" (1:1). А луганська команда впевнено перемогла "Минай" (2:0).

До вашої уваги пряма відеотрансляція матчу "Динамо" – "Зоря" з Youtube-каналу FootballHub.

Гру також можна переглянути на телеканалі 2+2, зокрема й на платформі онлайн-телебачення Київстар ТБ. А за промокодом TSNUA отримуйте преміальний доступ до платформи кіно та телебачення на 7 днів.

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