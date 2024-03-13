Зранку 13 березня в Одесі пролунали вибухи. В Одеській області було оголошено повітряну тривогу о 07:47.

Про це повідомляють моніторингові канали та місцеві медіа.

"В Одесі пролунав вибух", - інформувало місцеве видання "Думская". Telegram-канала "Новости Одесса | Одеса" повідомив про два вибухи.

Зауважимо, що на Одещині сирени залунали о 07:47. Місцева влада просила мешканців області перебувати в укриттях до відбою тривоги. Повітряні сили попередили про ракету у напрямку регіону.

Як повідомлялося, вночі у Сумах дрон влучив у багатоповерхівку. Є загиблі. З-під завалів врятували десять мешканців.

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