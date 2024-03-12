Синоптикиня повідомила, коли в Україні потеплішає

Опади припиняться ближче до кінця цього тижня.
Наразі в Україні складається тенденція до потепління. У регіонах поступово буде підвищуватися температура повітря. Зокрема, в нічну пору.
Про це повідомила синоптикиня Наталія Птуха у коментарі NV.
Від середи, 13 березня, нічні морози по країні поступово відступають і нічна температура подекуди сягне +3°, на півдні +1°…+6°.
"Вдень +2°…+8°, і лише 14 березня на Закарпатті, Одещині і в Криму - +9°…+15°. Доволі високі показники. 15−16 березня вночі від +4° до -2°, південь та Закарпаття - від +1° до +6°, а вдень +5°…+14° вже у більшості областей. Температура буде підвищуватися", - розповідає Птуха.
Протягом 13-14 березня на півдні можуть бути невеликі дощі, а вночі проти середи, 13 березня, у центральних та західних областях - невеликий мокрий сніг з дощем. Вже від 15-16 березня в Україні переважно без опадів, лише на півдні вночі можливий невеликий дощ.
Погода в березні
Українські синоптики повідомили про погоду в березні. Так, за інформацією Укргідрометцентру нинішній березень не буде ні холодним, ні теплим. Сильних морозів не прогнозується, однак і одягати легке вбрання зарано. В березні середньодобова температура переходить через +5 градусів у бік підвищення, але перехід відбувається поступово.
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