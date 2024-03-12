Синоптик сообщила, когда в Украине потеплеет

В настоящее время в Украине складывается тенденция к потеплению. В регионах будет постепенно повышаться температура воздуха. В частности, в ночное время.

Об этом сообщила синоптик Наталья Птуха в комментарии NV.

Со среды, 13 марта, ночные морозы по стране постепенно отступают и ночная температура кое-где достигнет +3°, на юге +1°…+6°.

"Днем +2°…+8°, и только 14 марта на Закарпатье, Одесщине и в Крыму — +9°…+15°. Довольно высокие показатели. 15-16 марта ночью от +4° до -2°, юг и Закарпатье — от +1 ° до +6 °, а днем +5 ° ... +14 ° уже в большинстве областей. Температура будет повышаться", — рассказывает Птуха.

В течение 13-14 марта на юге могут быть небольшие дожди, а ночью на среду, 13 марта, в центральных и западных областях — небольшой мокрый снег с дождем. Уже с 15-16 марта в Украине преимущественно без осадков, лишь на юге ночью возможен небольшой дождь.

Погода в марте

Украинские синоптики сообщили о погоде в марте. Так, по информации Укргидрометцентра, нынешний март не будет ни холодным, ни теплым. Сильных морозов не прогнозируется, однако и одевать легкие наряды рано. В марте среднесуточная температура переходит через 5 градусов в сторону повышения, но переход происходит постепенно.

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