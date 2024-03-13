Шеф-кухар із зірками Мішлен отруїв понад 50 людей на весіллі

Італійський шеф-кухар, володар зірок Мішлен, був засуджений до умовного тюремного ув'язнення і оштрафований після того, як 53 людини отруїлися молюсками, заражених норовірусом.

Про це пише Sky News.

Звинувачення стосувалися весільного банкету в ресторані Марко Сакко Piccolo Lago, де він має дві зірки Мішлен.

Гостям ресторану з видом на озеро Мергоццо на півночі Італії подали ризото під час урочистостей з нагоди весілля 2021 року. Однак пізніше виявилося, що їжа була заражена норовірусом – висококонтагіозним вірусом, також відомим як зимовий блювотний вірус.

Сакко заявив, що він приготував понад 3 000 подібних страв, і жодних проблем ніколи не виникало, і наполягав на ретельному дотриманні процедур.

Суд засудив його до двох місяців і 20 днів ув'язнення за заподіяння шкоди здоров'ю з необережності і торгівлю шкідливими харчовими речовинами. Вирок був умовним.

Такий же вирок отримала менеджерка закладу Раффаелла Маркетті, повідомляє La Repubblica.

Крім того, суддя Беатріче Алессі з суду Вербанії призначила попередню виплату в розмірі 20 000 євро, зокрема 8 000 євро парі, яка організувала весільний банкет, і по 250 євро кожному з 53 осіб, які отруїлися.

Нагадаємо, у мозку чоловіка виявили стьожкового черва після вживання однієї страви. Відомо, що саме він їв.

Читайте також: