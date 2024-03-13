Відома українська співачка потрапила в ДТП

З відомою українською співачкою SHADU, справжнє ім'я якої Ксенія Шадурська, стався неприємний інцидент.

Виконавиця потрапила в ДТП, про що розповіла в Instagram-stories. За словами артистки, вперше за три дні вона сіла за кермо, адже мала їхати на навчання та планувала потрапити до аптеки. Утім, поїздка видалася не з приємних. SHADU дорогою зіштовхнулася з іншою автівкою. Співачка вже також показала фото з місця аварії.

"Виїхала вперше за три дні на навчання і до аптеки", - коротко підписала кадр виконавиця.

SHADU потрапила в ДТП / Фото: instagram.com/offi_shadu

Більше подробиць SHADU не стала розповідати. Тож, наразі не відомо, через що сталося ДТП та як співачка почувається. На щастя, виконавиця травм не отримала.

Нагадаємо, нещодавно відома українська блогерка Тетяна Самбурська потрапила в ДТП на авто, яке придбала наприкінці 2023 року. Зірка Мережі також розповідала про свій стан після аварії.

Читайте також: