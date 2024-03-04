Відома українська блогерка потрапила в ДТП

Українська блогерка-мільйонниця Тетяна Самбурська розповіла про неприємний інцидент на дорозі.

Так знаменитість у своєму фотоблозі зізналася, що потрапила в аварію на власному авто, яке купила наприкінці минулого року. На фото видно колесо, яке відлетіло. За словами Самбурської, інших учасників ДТП немає. На щастя, все обійшлося без травм. Тетяна лише зазначила, що досі перебуває в стані великого шоку, тому не готова розповідати багато подробиць. І додала, що її життя врятувала сама машина.

"Я потрапила в аварію. Постраждала тільки моя машина, більше не було учасників ДТП, на щастя. Емоційний стан не дуже, тому повернусь, коли буду в нормі. Зі мною все добре, навіть синців нема... Просто сильний шок. Машина велика, міцна, вберегла нас", — написала блогерка.

Тетяна Самбурська потрапила в ДТП. Фото: Instagram Тетяни Самбурської

Тетяна Самбурська потрапила в ДТП. Фото: Instagram Тетяни Самбурської

Знаменитість також подякувала поліції і татові за допомогу в евакуації машини.

"Окремо дякую підписниці, яка зупинилась та запитала чи потрібна допомога. Дякую чуйним поліцейським. Хтось телефонував, хтось приїхав. Дякую татові за його турботливе серце, допоміг з евакуацією машини!", — додала Тетяна Самбурська.

Тетяна Самбурська потрапила в ДТП. Фото: Instagram Тетяни Самбурської

Нагадаємо, нещодавно 20-річна блогерка Юлія Верба також розповіла про прикрий випадок, коли вона опинилася під крапельницею на круїзному лайнері.

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