Ексчоловік Ані Лорак освідчився своїй новій коханій

Пара перебуває у стосунках менше, ніж пів року.

Ексчоловік співачки-зрадниці Ані Лорак, турецький бізнесмен Мурат Налкакіоглу, освідчився своїй новій обраниці.

Бізнесмен зробив це у день народження коханої, блогерки Анастасії. Так, пара разом поїхала за кордон. Там Анастасія і зустріла свій день народження. Мурат романтично привітав обраницю зі святом.

Мурат Налкакіоглу / Фото: instagram.com/muratnalca

Зокрема, у готельний номер він замовив повітряні кульки у формі червоних сердець, букет троянд та торт.

Нова дівчина Мурата Налкакіоглу / Фото: instagram.com/muratnalca

Окрім того, Мурат влаштував для Анастасії романтичну вечерю з сюрпризом. Зокрема, на тарілці офіціант виніс пелюстки троянд, смаколики та світлину пари, на якій красувався напис: "Ти завжди будеш моїм головним пріоритетом. Кохаю тебе і завжди буду кохати".

Мурат Налкакіоглу з новою дівчиною / Фото: instagram.com/muratnalca

Та, виявилося, головним сюрпризом для Анастасії стало освідчення. На ранок блогерка опублікувала фото, де вони з бізнесменом лежать у ліжку. Тим часом Анастасія показувала свою праву руку, на безіменному пальцеві якої красувалася обручка з чималим діамантом.

"Мій найдобріший ранок", - підписала світлину Анастасія та додала смайлики у вигляді обручки та сердець.

Мурат Налкакіоглу з новою дівчиною / Фото: instagram.com/muratnalca

Згодом пара разом пішла на сніданок. Блогерка знову хизувалася своєю обручкою, цього разу показавши, як вони тримаються з Муратом за руки.

Мурат Налкакіоглу з новою дівчиною / Фото: instagram.com/muratnalca

Зазначимо, для турецького бізнесмена шлюб з Анастасією, з якою він перебуває у стосунках менше, ніж пів року, стане третім. Його першою дружиною була скандальна співачка Ані Лорак. Шлюб подружжя тривав від 2009-го до 2019 року. Другою дружиною бізнесмена стала блогерка Лілія. Пара зіграла весілля у червні 2023 року, але вже восени того ж року стало відомо, що вони більше не разом. Щоправда, поки невідомо, чи розлучилося подружжя офіційно, адже раніше Лілія говорила, що вона поки заміжня.

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